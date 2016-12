Liiklusrikkumiste "rekordimees": sain ehk esimest korda aru, kui tõsine olukord tegelikult on

"Kui istud autoroolis, siis tundub mõni asi lihtsalt kuidagi loomulik, aga kui loed lehest, et oled nii-öelda rekordiomanik, siis hakkad asjale ikka natuke teisiti vaatama küll. Paljuks on ikka läinud," ütleb Jõgevamaal elav Indrek, kelle käes on tänavu äraspidine rekord: 22 liiklusrikkumist.

Kahe väikese lapse isa Indrek ütleb, et ta ei ole mees, kes asju väga südamesse võtab, kuid politsei saadetud heade soovidega pühadekaart pani teda mõtlema, kas näiteks gaasipedaali pisut tugevamalt vajutamine on ikka loomulik või jõuaks sihtkohta ka selleta.

"Enamik trahve, mida mina olen saanud, on seotud metsaveoauto ülekaaluga. See on avalik saladus, et väga paljud firmad on äriplaani sisse kirjutanud, et kasulikum on maksta ülekaalu eest mõni trahv, kui sõita kogu aeg lubatud kaalus koormaga," ütles Indrek, kuid lisas, et ei õigusta oma sünget rekordit mingilgi määral ja mõistagi pole tal peale iseenda kedagi ka süüdistada.

