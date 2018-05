Liiklusjurist Indrek Sirk: põhiseadus ei sätesta õigust sõita autoga oma kodu ette

Täiesti omaette teema on Sirgi sõnul liikluskorralduse põhjendatus ja vajalikkus. "Liikluskorralduse eesmärgiks on tasakaal avalike ja erahuvide vahel, et oleks tagatud ohutus ning samas võimalikult kiire ja sujuv liiklus," märkis Sirk. "Kas ja millises ulatuses Tallinna vanalinnas autoga sõita tohib, on kahtlemata diskuteeritav ning selle kohta võib taotleda ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamist isik, kes tunneb, et tema põhiseaduslikud õigused on rikutud," lisas ta.

Mupo avaldas eile video, kus Porsche roolis olnud Otsa sisenes eelmisel teisipäeval veidi pärast keskpäeva vanalinna ilma sissesõiduloata ja jäi vahele mupo inspektorile.

Kui inspektor rikkumisele tähelepanu juhtis, siis teatas Otsa ülbelt, et tal on põhiseaduslik õigus oma koju minna ja põhiseadus on liiklusseaduse suhtes ülimuslik.

Videos on hägustatud nii Otsa nägu kui ka tema Porsche number, kuid hääle järgi on Otsa selgesti äratuntav.