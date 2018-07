Liiklusjurist Indrek Sirk: liiklejatel on tänavu olnud vähem õnne kui eelmistel aastatel

Liiklusjurist Indrek Sirk ütles tänavust suurt liiklussurmade arvu kommenteerides, et liiklejatel on tänavu olnud vähem õnne kui eelmistel aastatel. Liiklusõnnetuste arv tema sõnul sama drastiliselt kasvanud ei ole.

"Me oleme harjunud kokku lugema laipasid, aga see, kas inimene saab raskelt vigastada või surma, on väga sageli juhuse küsimus, mis tähendab seda, et see on teatud mõttes nagu loterii. Sellel aastal lihtsalt on need tagajärjed juhuslikult olnud raskemad," ütles Sirk Delfile.

"Kui me vaatame vigastada saanute arvu, õnnetuste üldarvu, siis seal me ei näe sellist drastilist kasvu nagu hukkunute arvul," märkis Sirk. "Lihtsalt meie liiklejatel on vähem õnne olnud sellel aastal ja rohkem õnne eelmistel aastatel," nentis ta.

Kõige kiirem meede olukorra parandamiseks on Sirgi hinnangul liiklusjärelevalve suurendamine, mis praeguseks on võrreldes kümne aasta taguse ajaga vähenenud neljakordselt. "Kui me näeme seda, et liikluses käitutakse hoolimatumalt, kiirused on suuremad, politseid on vähem, vahelejäämise risk on väiksem, siis paraku lähevad ka muidu sellised keskmised korralikud liiklejad sellega kaasa," rääkis Sirk.

Poliitikute poolt välja käidud karistuste karmistamised, kiiruskaamerate lisamised ja veapunktisüsteem avaldaks Sirgi sõnul mõju alles tulevikus. Viimase puhul on tema sõnul teinud siseminister Andres Anvelt ka kõik, et see süsteem efektiivselt ei toimiks.