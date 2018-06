Liikluses sai viga viis inimest; vahele jäi 33 joobes juhti

Esialgsetel andmetel sõitis 62-aastane naine jalgrattaga vastu pargitud auto Škoda Superb vasakut esimest avatud ust ja kukkus. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, tal puudus kiiver. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 20.58 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Nooda teel Merirahu tänav 85 juures.

Esialgsetel andmetel sõitis 59-aastane mees jalgrattaga mööda jalgratta- ja jalgteed ning kukkus. Ta viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ja tal puudus kiiver. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.