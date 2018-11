Liiga palju vett! Tallink selgitab, miks nende laeva Regal Star voolukatkestus tabas

Delfi kirjutas teisipäeval, et voolukatkestus tabas laeva kella 11 ajal hommikul. "Laev kaotas juhitavuse meremärgi Remmargrund lähistel, tuule tõttu triivis laev meremärgile peale enne kui laev õnnestus ankrute abil peatada. Laev oli teel Kappelskäri sadamast Paldiski sadamasse," sõnas Tallinki kõneisik Katri Link siis. Laeval oli 11 reisijat ja 27 meeskonnaliiget.

Küsimärk jäi õhku: miks ikkagi vool kadus? Tallinki laevateeninduse juht Tarvi-Carlos Tuulik selgitas täna Delfile, et praeguseks on kahjustused üle vaadatud ning teada, mis remondid vaja teostada. Voolukatkestuse põhjustas see, et kütusemahutis oli liiga palju vett. "Praeguseks on mahuti tühjendatud ja teeme erinevaid teste, et selgitada, kuidas vesi võis sinna sattuda."

Diislikütust oli circa 80-100 kuupmeetrit, vett oli selle mahust umbes 10 protsenti ehk 8-10 kuupmeetrit. Kas tegu oli otsesõnu kehva kütusega, et veehulk nii suur või milles asi? "Kontrollime erinevaid põhjuseid. Üks võimalus on, et ballastitanki ja kütusetanki vahel on pragu," arutles ta ja märkis, et ka näiteks teatud süsteemide torud paiknevad kütusemahuti lähedal.

Tuulik lisas, et kütusest vee eraldamise süsteem ei suutnud nii suurt kogust vett läbi töödelda, mistap juhtuski nii, et kokkuvõttes jooksis süsteem kokku, vool kadus. Koheselt ei suudetud laeva ankruga peatada, sest tuul oli nii tugev - 20 meetrit sekundis. Mistap riivas laev ühte meremärki. "Laeva vigastused olid väikesed, viga sai veealune korpus."

Voolukatkestuse täpsemad põhjused loodetakse välja selgitada lähiajal. Tuulik ütles, et juhtum oli väga erandlik, ent ka õpetlik. Mõeldakse, et ehk tulevikus lisada veel kütuse separeerimise seadmeid ning kasutada ka alarmsüsteeme, mis teavitaks liiga suurest veesisaldusest.