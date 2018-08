Liiga palju huvilisi? Keila-Joal toimunud valgussõud kogunes vaatama tuhandeid inimesi, ent enamusele ei jagunud parkimiskohta

Mitmed pahurad lugejad on Delfi poole pöördunud seoses eile Keila-Joal toimunud mängulise valgussõuga. Nimelt kurdavad nad, et pargiplatsile jõudmiseks ja installatsiooni nautimiseks tuli enne tund aega ummikus seista.

"Parkimine oli täiesti korraldamata, inimesed jätsid oma autod keset teed ja kuskilt mööda ei pääsenud," kirjutab üks Delfi lugeja.

RMK ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia korraldatud ürituse kommunikatsioonijuht Anett Männiste ütles Delfile, et on probleemist teadlik. "Üritusele oli registreeritud 2000 osalejat, millega me ka parkimist korraldades arvestasime," selgitas Männiste. Tema üllatuseks aga oli huvilisi vähemalt kolm korda rohkem. "Me ei ole veel lõplikke numbreid kokku löönud, aga osalejate number jääb 6000 ja 10 000 vahele."

Oodatust suuremast menust oli tingitud ka segadus parkimisega. "Parkimisplatsil oli kõik hästi korraldatud, aga meil ei jätkunud ressurssi, et ka teede ääres inimesi suunata," möönis Männiste. "Kui üks inimene vihastas ja jättis auto keset teed, siis sellest olid ka tingitud ka pikad ummikud."

Liiga vähe valgusmänge?

Inimesed olid kriitilised ka valgusinstallatsioonide arvu suhtes, nimelt ütlesid nad, et neid oli liiga vähe. "Meil oli 18 heli- ja valgusinstallatsiooni ja see on täpselt nii palju, kui Keila-Joa park mahutas," nentis Männiste. "Sõud korraldades tuli arvestada ka pargi looduslike eripäradega ja sellega, kust läksid jalutusrajad."

See, kas üritus toimub ka järgnevatel aastatel, sõltub Männiste sõnul suuresti, kuidas jäi toimunuga rahule kohalik kogukond ja kas keegi hakkab Valguse ÖÖ eestvedajaks. "See oli projektipõhine, aga kui huvi on, siis miks mitte seda ka järgnevatel aastatel korrata."