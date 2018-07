Ligi viis tuhat inimest vaatas Vabaduse väljakul jalgpalli

Läinud nädalal olid Vabaduse väljakul Tallinna Kesklinna valitsuse poolt korraldatud jalgpalli meistrivõistluste ühisvaatamised väga populaarsed.

6.–15. juulini oli kõigil tallinlastel ja linna külalistel võimalus Vabaduse väljaku suure ekraani vahendusel saada osa jalgpalli meistrivõistluste melust. Avalikel otseülekannetel näidati nii veerand- kui poolfinaale ja ürituste sari päädis meeleoluka finaalmatši ühisvaatamisega.

"Meil on hea meel, et ühisvaatamised olid nii menukad – ülekandeid Vabaduse väljakule vaatas kokku ligi viis tuhat inimest," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. Ta lisas: "Jalgpall on mäng, mis ühendab ning tõestab, et isegi väikesed võivad olla suured. On hea meel, et fännide seas valitses sõbralik õhkkond."

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul ei tähenda MM-i lõpp, et sellega saab otsa jalgpalli suvehooaeg. "Tuletan meelde, et juba 15. augustil toimub Tallinnas Lilleküla staadionil unikaalne sündmus – UEFA superkarika mäng, kus pistavad rinda Madridi Real ja Atletico. Kuna kõigil Eesti jalkafännidel ei olnud võimalust pileteid staadionile osta, siis loodame, et meil õnnestub ka seda mängu Vabaduse väljaku suurel ekraanil üle kanda. Sel juhul saavad kõik tallinlased ja pealinna külalised selle suure jalgpallipeo osaks," ütles Belobrovtsev.