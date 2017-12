Ligi: valitsus teeb ridamisi otsuseid, millega võtab endale vastutuse okupandi nimel

Reformierakonna poliitik Jürgen Ligi kritiseeris valitsuse otsuseid lõpetada omandivaidlus Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga (EELK) Niguliste kiriku pärast, samuti varasemat otsust maksta toetust Tšernobõli veteranidele.

"Valitsus teeb ridamisi otsuseid, millega võtab endale vastutuse okupandi nimel. Eesti oleks nagu end ise okupeerinud. Ja IRL on õnnelik.

See siin pole kirikute säilimise toetamine 8 miljoniga, see on deklaratsioon, et Eesti maksab okupeerimise süü kinni heldelt, pühakodade hoidu aga kümme korda väiksema summaga, rääkimata et sada korda väiksemaga kui Lenini-nimelise pühakoja taastamist Tallinnas. Lisaks on see äriline tehing poliitilise toe eest," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

"Eelmine selline otsus oli Tšernobõli veteranide kohtlemine küüditatutega samas seaduses, ehkki too hoolimatus ei olnud kuidagi Eesti-vastane poliitiline vaenuakt, ei erinenud põhimõtteliselt režiimi süstemaatilisest hoolimatustest oma kodanike suhtes ega olnud isegi meditsiiniliselt defineeritud. Oli lihtsalt ports valijate hääli, mida nõukanostalgiliselt osta," lisas Ligi.

"Järgmine saab olema "sundüürnike" kompenseerimine, milles on väga põhimõtteline vastuolu omandi tagastamise loogikaga, kus nõukogude võimu vägivalda omandi vallas tagasi pöörati. Nüüd lubatakse kompensatsiooni ka asja eest, mida pole Eesti teinud, pole üürnikul olnud ega talt ära võetud, mis jälle on Eesti Vabariigi ja tema taastamise segi ajamine nõukogude korraga."