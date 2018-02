Ligi tuhat presidendi vastuvõtule kutsutut peavad programmi püstijalu jälgima

Et tänavune vabariigi juubelivastuvõtt toimub just Eesti Rahva Muuseumis (ERM), ei lähe meelest ilmselt paljudel kutsututel. Nimelt on seal istekohad piiratud, mis tähendab, et ligi kaks kolmandikku külalistest peab presidendi kõnet ja kunstilist programmi püstijalu vaatama.

Presidendi kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles Delfile, et istekohti jagub ERM-i mõnisada - kui vastuvõtule on oodatud ligi 1500 inimest, siis umbkaudu kolmandik neist peaks saama istet võtta.

"Kui varasemalt on need kontserdid toimunud ikkagi selleks loodud keskkonnas - teatrites ja kontserdimajades, siis seekord on meil hoopis teine keskkond. Ühelt poolt annab see uusi võimalusi, aga jah teist pidi on selge, et sinna 1500 kohaga kontserdisaali sisse ehitada ei ole võimalik. Ja seepärast saavad paljud seda kõne ja kunstiprogrammi püsti seistes kuulata," rääkis Linnamäe.

ERM-i maja on Linnamäe sõnul palju rohkem kui lihtsalt karp ja seetõttu see valitigi. "Ei oleks mõtet ju ehitada olemasolevate asjade sisse üks suur kontsertsaal. Pigem oleme lähtunud programmi loomisel just sellest hoonest ja hoone olemasolevast sisust," põhjendas ta.

Külalised on Linnamäe sõnul tingimustega kurssi viidud ja keegi veel teavitanud ei ole, et nad nüüd selle pärast tulemata jätaksid. "Oleme korduvalt ka välja öelnud, et tegu ei ole tavalise istekohtadega kontserdisaaliga - alates esimesest hetkest, kui programm ilmet hakkas võtma," rääkis Linnamäe.

Et külalisi on ligi 1500 ja istekohti jagub vaid sadadele, tuleb Linnamäe sõnul kindlasti veenduda, et istuda saaksid need, kellel seda rohkem vaja on. "Kõigil, kellel on vaja istuda, kõigil on istekoht olemas. Keegi kindlasti hätta ei jää," lubas Linnamäe.

Pidustuse programmi aga seetõttu eelmiste aastatega võrreldes ei lühendata. "Õhtu kestab nii nagu tavapäraselt. Kontsertprogramm ja kõne osa on sama pikad, nagu ikka," rääkis Linnamäe, et riigipea kõne võib kesta 20-25 minutit ja teaterNO99 esitatav kunstiprogramm umbes 45 minutit.