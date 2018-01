Ligi: Reinsalul on aega tagasi astuda täna südaööni

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Jürgen Ligi sõnul on Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluval justiitsministril Urmas Reinsalul aega tagasi astuda täna südaööni.

"Reformierakond on andnud talle aega formaalses mõttes südaööni ja vastasel korral algatab umbusalduse," ütles Ligi Delfile. "Me oleme oma otsuses kindlad ja saanud opositsioonikaaslastelt kinnitusi, et nad osalevad," lisas ta. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond küsis Ligi sõnul siiski lisaaega.

Ligi sõnul tähendab Reinsalu soov ministrina jätkata, et opositsioon saab alustada umbusaldusavalduse teksti kooskõlastamist. "See peab saama selline, et oponentide omavahelised erimeelsused allkirja andmist ei segaks ning ka koalitsioonisaadikuil poleks pôhjust enda kriitikast taganeda," rääkis Ligi.

"Iseeesest päris kummaline, et ühele inimesele on oma tool tähtsam kui valitsuse tulevik, eriti mehe poolt, kes ise on esimene teiste tagasiastumise nôudja olnud," märkis Reformierakonna fraktsiooni esimees.

Reformierakond andis Reinsalule võimaluse ise ametist tagasi astuda, vastasel juhul ähvardab teda riigikogus umbusaldusavaldus. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.