Ligi pooled emadest ei toeta lapsehoolduspuhkuse isadega jagamist

Pereelule keskendumise asemel valiks karjääri 30 protsenti emadest. Pärast vanemahüvitise lõppu on koduseks jäänud 41 protsenti ja osaajaga tööd tegi 18 protsenti emadest.

Koduperenaiseks olemist peab palgatööga samaväärseks eneseteostuseks 61 protsenti naistest. Emaks olemist peab 80 protsenti vastanutest naise kõige tähtsaimaks rolliks.

Uuringu kohaselt ei toeta ligi pooled ehk 47 protsenti emadest meestega lapsehoolduspuhkuse jagamist. Keskmisest enam ei soovi seda naised, kes ei ole oma paarisuhtega rahul.

MTÜ Lasterikkad Isad asutaja Taavi Tamkivi sõnul sunnib kohustuslik isapuhkus naised, kes võibolla tahaks olla lapsega kodus, tagasi tööle. „Kui suhted on head, siis ka usaldatakse meest lapsega koju jääma.“

„Vanemapuhkuse ja -hüvitiste süsteem peab võimaldama igal perel enda jaoks sobilikke otsuste langetamist. Olgu see siis isapuhkus, vanaema lapsepuhkuse päevad, delegeeritavad sotsiaalsed garantiid või mõni neljas lahendus. Peaasi, et see sobib kogu perele,“ lisas Tamkivi.

Turu-uuringute AS viis küsitluse läbi MTÜ Eesti Sündimusuuringud tellimusel. Selle aasta augustis ja septembris küsitleti silmast silma intervjuudes kokku 505 kuni 40-aastast kahe lapse ema.