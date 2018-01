Ligi: esitame majandusminister Kadri Simsoni umbusaldamisavalduse järgmisel nädalal

Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi kinnitas ERRi raadiouudistele, et parlamendi opositsioon esitab järgmisel nädalal Kadri Simsoni umbusaldamisavalduse.

Simsonile heidetakse ette võimalikku huvide konflikti seoses tema elukaaslase äride eelistamisega, aga ka ühistranspordiküsimust ja muid teemasid, kirjutab ERRi uudisteportaal.

„Etteheide on laiem kui sigade teema. Bussitranspordi küsimus on selline narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse ja raudteetranspordi huve näiteks kahjustatakse,” rääkis Ligi raadios. Erakonnakaaslase all, kes ühistranspordis antud juhul võidaks, pidas Ligi silmas perekond Sarapuud. „Me ei näe seal majanduslikke põhjendusi, erakondlikku küll. Ja kindlasti poliitilist huvi, et anname jälle midagi tasuta. Selline asi ei ole jätkusuutlik ja üks majandusminister ei tohiks selliste argumentidega esineda.”

Esmaspäeval arutab seda küsimust Reformierakonna fraktsioon ja kõnelusi jätkatakse ka teiste opositsioonierakondadega.

Ligi sõnul on vaja esmalt umbusaldusavalduse tekst kokku panna ja allkirjad koguda. „See võtab aega, et sisuliselt läbi vaielda, mis siis see peamine kellegi arvates on. Ma ei usu, et meeleolu on muutunud, sest aasta lõpul oldi ikka väga üksmeelel, et see tuleb ära teha.”