Ligi ähvardab blokeerida Mart Laari jätkamise Eesti Pangas: rahanduspoliitikust on saanud parteipoliitik, kes annab õnnistuse kõigele, mis tema partei teeb

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi viitas, et Reformierakond ei pruugi anda oma hääli Mart Laarile, et ekspeaminister saaks teisel ametiajal jätkata Eesti Panga nõukogu esimehena.

„Viie aasta eest küsis president meilt tuge Laari määramisele Eesti Panga nõukogu esimeheks. Nii peaminister Ansip kui mina rahandusministrina toetasime teda kohe - ajalooliste teenete eest Eesti ees, alati pealegi koostöös meiega. Ainult heameel oli mitte jätta ekspeaministrit raskes seisus maha. Lootsime ka, et Laar kannab oma hoiakutes Eesti poliitika järjepidevust - kui riigivalitsemise kultuur langeb ja rahanduses rumalusi tehakse, on temast ütlejat,” kirjutas Ligi Facebookis.

„Nüüd küsitakse talle toetust teiseks ametiajaks ja oleme nõutud. Eesti Pank on enda kohta ülikriitiline valitsuse majanduspoliitika suhtes, aga Laar vaikib. Rahanduspoliitiku asemel on parteipoliitik, kes on andnud tingimusteta õnnistuse kõigele, mida tema partei keskerakonnaga koos teeb,” kritiseerib Ligi.

„Mitte keegi ei ole kuulnud talt midagi valitsuse rumala, valel ajal ja üle võimete kulutamise kohta, eelarvereeglite ära lörtsimise kohta, ehkki varem püüdis ta meid üle trumbata lausa nende põhiseadusse kirjutamise nõudega. Talle sobib nüüd ka astmeline tulumaks ja aktsiisiralli. Aga põhjust pahandada jaguks pikemalt.”

Ligi kirjutab, et Eesti Panga nõukogu esimees peaks olema rahanduspoliitik ja selles arvamusliider. „Veidramaid seiku on, kuidas ta vaikib, kui Keskerakond teeb ammust VEB fondi saagat RE mureks, ehkki fondi asutas Laari enda valitsus ja kontrollis ta enda juhitav Eesti Pank. Täna saadeti teema riigikogu saali lausa eriti tähtsa riikliku küsimuse pähe, ühel pulgal eesti keele, teaduse, julgeolekuga, puhtalt päevapoliitilise mänguna. Ja Laar ei ütle, et Eesti ei tohi võtta enda kanda Venemaa võlgu ega edendada nõukogude õigusjärglust.”

Ligi lõpetab postituse üsna selge sõnumiga:

„Väga keeruline saab seekord meie häãltega olema, aga vaja oleks neid selleks ametiks ühtmoodi opositsioonilt ja koalisioonilt.”