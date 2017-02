Libedusehoiatus: täna ja homme on jäidet! Eilegi sai kiirabi kukkumiste tõttu mitu väljakutset

Foto on illustreeriv Foto: Madis Veltman

Keskkonnaagentuur ja riigi ilmateenistus hoiatavad, et täna, eeloleval ööl ja homme päeval on jäidet. See tähendab, et liikluses peab kahtlemata ettevaatlik olema. Tähelepanelikkust oli tegelikult tarvis juba eile, mil vähemalt Tallinnas kattis kõnniteid ootamatu kiilasjää. Veidi paistis see välja ka kiirabile tehtud väljakutsetes.