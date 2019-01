Libe tee viis haiglasse kolm inimest

Teeolud Eestis on lumised ning politsei palub juhtidel varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite ning kindlasti hoida pikivahet. Pikivahe annab juhile võimaluse ootamatu situatsiooni korral õigeaegselt reageerida.

Reedel kella 17.33 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas Pärnu mnt 232/7 juures, kus 64-aastane naine juhtides sõiduautot Toyota CH-R eiras liiklusmärki Anna teed ja sõitis ette peateel liikunud sõiduautole Toyota Land Cruiser, mida juhtis 25-aastane mees. Toyota CH-R juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Mõnekümne minuti pärast toimus liiklusõnnetus Harjumaal Jõelähtme vallas Tallinn – Narva mnt. 24. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel buss Volvo, mida juhtis 59-aastane mees, sõitis tagant otsa tema ees reavahetusmanöövril olnud sõidukile Mercedes-Benz GLA 200, mida juhtis 25-aastane naine. Mercedes-Benz kokkupõrke tagajärjel paiskus vasakule teelt välja. Mercedes-Benz juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Täna südaöösel toimus liiklusõnnetus Tallinnas Hobujaama - Narva mnt ristmikul, kus esialgsetel andmetel kus 37-aastane mees juhtides sõiduautot Volvo S60 eiras liiklusmärki Anna teed ja sõitis ette peateel liikunud sõiduautole Opel Zafira, mida juhtis 45-aastane mees. Volvos viibinud kaasreisijana 42-aaastane mees toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Politsei annab infot ka ärandatud sõidukite kohta:

Põhja ringkonnast on varastatud valge 2017. aasta Toyota RAV4, numbrimärgiga 601MRN.

Lõuna piirkonnast on ärandatud hall järelhaagis RESPO 1700M352L15, mille numbrimärk on 004YKS. Haagis on 2018. aasta väljalase.