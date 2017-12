LGBT ühing keeldus sotside katuserahast

Eesti LGBT ühing lükkas tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna niinimetatud katuserahade raames jagatava toetuse.

Ühingu pressiesindaja Brigitta Davidjants ütles ERR-ile, et raha jagamise tingimused ei ole piisavalt läbipaistvad. Sotsid pakkusid Eesti LGBT ühingule teavitustööks ja eestkostetegevuseks 10 000 eurot.

"See rahasumma oleks ühingu tegevuses olnud suureks abiks. Otsustasime siiski raske südamega toetusest loobuda, sest lähtume oma tegevuses Vabaühenduste Liidu juhistest ning oleme seisukohal, et katuserahade jagamise tingimused on liialt läbipaistmatud," kommenteeris Davidjants.

Delfi kajastas mõne päeva eest, et sotsid toetavad näiteks ka Võrumaa jalgpalliklubi FC Helios (16 500 eurot), Võru linnavalitsust lastefestivali korraldamiseks (20 000) ja Saaremaa valda lemmikloomade kalmistu rajamiseks (10 000). Putini Venemaa uurimiseks eraldab SDE 20 000 eurot. 4000 eurot saab sotsidelt Eesti Meretööstuste liit "Saaremaa kui mereriigi mainekujunduse projekti" tarbeks. Eesti Naisliit saab aga sotsidelt 10 000, et panna kokku entsüklopeediline kirjutis Eesti ühiskonda kõige rohkem mõjutanud naistest.