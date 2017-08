Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera lisati vastutahtsi Savisaare ja Ivanova nimekirja

Kadri-Ann Sumera, kes sattus hiljuti avalikkuse tähelepanu alla, kui pidi kohtu otsusel loobuma oma isale kulunud korterist, on enese teadmata sattunud Edgar Savisaare ja Olga Ivanova valimisliitu.

Ehkki Edgar Savisaare lähikondsed on varem viidanud, et vastsest nimekirjast peab saama ka sundüürnike õiguste eest seisev poliitiline jõud, ei anna see usutavasti alust inimesi nende endi teadmata valimisnimekirjadesse torgata.

Kadri-Ann Sumera klaarib tekkinud segadust oma Facebooki leheküljel: „On üks oluline asi, mida pean nüüd õiendama. Mõni on vahest imestanud info üle, mida Kanal 3 vahendusel jagas mulle küll paraku nii isiklikult kui kirja teel tundmatu härra Peeter Ernits, nimelt et mina, muide mitte lihtsalt mina, vaid täpsemalt helilooja Lepo Sumera tütar Kadri-Ann Sumera, kuuluvat Savisaare vastloodud rakukesse, ja mitte lihtsalt niisama, vaid lausa viienda nimena bossi enda, Olga Ivanova, Meelis Pai ja Mart Viisitamme järel. Võin kinnitada, see info üllatas ka mind ennast, sest vähe sellest, et ma pole avaldanud selleks vähimatki soovi, seda soovi pole mult ka küsitud ega püütud välja kaubelda, ega ka mitte teavitatud, et ma seal nimekirjas olen - ei enne ega pärast mu nime mainimist, ja üleüldse ei oska ma meenutada mingitki kokkupuudet ühegi nimetatud isiku ega üldse keskerakondlasega. Ma poleks sellest teadlik ka praegu, kui mitte mu sõbranna ema poleks seda kogemata telekast näinud. Ja kohe kindlasti poleks ma sellega nõus.“