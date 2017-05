Lennuki tehniline rike ähvardas pool Eesti valitsust Brüsselisse lõksu jätta

Tehnilise rikke tõttu jäi ära Nordica tänane Tallinna-Brüsseli lend. Et lennuk jäi seega Tallinnasse, tekkis risk, et täiesti ära jääb ka õhtune Brüsseli-Tallinna lend, millega kojusõitu ootavad Delfi andmetel hetkel peaminister Jüri Ratas ja veel kuus ministrit.

Nordica esindaja Toomas Uibo ütles Delfile, et reis ei jäänud siiski ära, vaid lükkus umbes tund aega edasi. Ta täpsustas, et lennukil, millega ministrid esialgse plaani järgi pidid tagasi Eestisse lendama, on tehniline rike, mistõttu võeti käiku plaan B. See tähendab, et kohale lennutatakse asenduslennuk, mille toomisega seoses hilineb lend umbes tunni. „Brüsseli aja järgi umbes kell pool kümme stardime,” kinnitas Uibo.

Eesti aja järgi tähendab see umbes kell pool üksteist. Valitsuse pressiesindaja Ave Tampere sõnul tähendab see ministritele ainult mõningast hilinemist. Ülejäänud ministrid suunduvad koju teiste lendudega.

„See oli kõige kiirem variant, muidu ei oleks meeskondade tööajad kuidagimoodi klappinud,“ sõnas Uibo, kelle sõnul mängitakse lennud ümber ja selleks on plaan olemas. Kas lendude muutmise tõttu jääb ära mõni teine lend, ei osanud Uibo praegu öelda. „Nende ülejäänutega planeerimine tegeleb, aga eks ta mõjutab jah,“ nentis Uibo. „Aga me teeme kõik selleks, et kõik võimalikult valutult läheks.“

Valitsus viibis täna väljasõidul Brüsselisse, kus peeti ka istung ja nõupidamine. Kohtuti Euroopa Komisjoniga, et tutvustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine prioriteete ja ettevalmistusi. Tegemist on tavapärase eesistumist ülevõtva riigi valitsuse välisvisiidiga, selgitas valitsuse pressitiim.