Lennujaamast uue trammiga peale keskööd enam Tondile ei saa

Septembri algusest alustas Linnatranspordi AS regulaarset trammiliiklust Tallinna Lennujaama. Hiliselt lennult trammiga tondile saada lootnud Delfi lugeja sai aga pahaseks, kui teda Vineeri peatusest edasi ei viidud.

Liini pikendati lennujaamani trammil number 4, mille sõiduplaanist selgubki, et peale keskööd toimuval kahel väljumisel on lõpp-peatuseks Tondi asemel Vineeri.

Vineerist Tondile oleks trammiga kõigest 6 minuti pikkune sõit, kuid jala kulub keskmiselt selle teekonna läbimiseks minuteid 20. Reisikodinatega ehk rohkemgi.

Transpordiameti juhata Andres Harjo ütles, et kuna number 4 sõitvad trammid alustavad ja lõpetavad oma sõidu Vana-Lõuna tn asuvas depoos, siis seetõttu algavad ja lõppevad väljumised ka Vineeris.

"Sõidugraafikud, mille kohaselt sõidavad trammid enne hommikust ja õhtust tipptundi Pärnu mnt-l asuvast depoost otse kesklinna (esimene peatus Vineeri) ei ole uutes sõiduplaanides esmakordselt, nii on see olnud ka varasemates sõiduplaanides," ütles Harjo.

Peale südaööd on eesmärgiks kesklinn

Varahommikuse tipptunni eel ei ole Harjo sõnul Tondi-Vineeri-Tondi marsruudil piisavat sõidunõudlust, mistõttu ei ole nimetatud liinilõigu teenindamine depoost väljuvate trammidega otstarbetas ega vajalik. "Trammiliinid 3 ja 4 tagavad nimetatud piirkonna kõigi sõita soovijate teenindamise," ütles Harjo.

Miks aga ei ole võimalik sõita peale keskööd otse lennult tondile? Harjo sõnul lisati öised väljumised liinile üldsegi eesmärgiga tagada ühendus lennujaama ja kesklinna vahel ja seetõttu sõit Vineeri peatuses lõppebki.

Et lennukitäis inimesi saabub Tallinnasse ka päris öösiti, kui ühistransport enam ei toimi, võiks ju loota ka siis, et tramm number 4 ehk ikka koju viib. Aga ei vii. Harjo sõnul on see jällegi seotud sõidunõudluse puudumisega. "Viimaste väljumiste ajad Lennujaamast arvestavad Tallinna Lennujaama ettepanekutega."