Lennuamet: sagedased õhupiiri rikkumised on tingitud asjaolust, et Vaindloo saare kohal osutab lennuliiklusteenuseid Venemaa

Eesti õhuruumi ja lennuinfopiirkonna piirid Vaindloo saare juures. Mured võrsuvad asjaolust, et Eesti õhuruum lõikub Vaindloo saare kohal kolmnurgana Peterburi lennuinfopiirkonna sisse. See tähendab, et ehkki saar on kõigiti Eesti territooriumil, osutab s Foto: kuvatõmmis Eesti aeronavigatsioonilisest kaardist

Lennuameti kinnitusel on Vaindloo saare lähedased õhupiiri rikkumised Vene lennukite poolt on tingitud asjaolust, et Eesti õhuruumi ja Tallinna lennuinfopiirkonna piirid ei kattu ja lennuliiklusteenuseid osutab seal Venemaa.