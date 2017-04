Lenk: Savisaare tervis on kohtu alla minemiseks liiga halb, aga linna juhtimiseks piisavalt hea

Keskerakondlane Heimar Lenk ütles, et Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare tervis on liiga halb, et ta saaks kohtu all olla. Samas leiab Lenk, et Savisaar võiks siiski uuesti asuda täitma Tallinna linnapea ülesandeid, sest selle jaoks on ta tervis piisavalt hea.

"Teda on sügavalt solvatud. Talle on väga palju liiga tehtud. Tuleb aeg, kui tagantjärele kahetsetakse, mida Edgar Savisaarele tehtud on," ütles Lenk.

Ta leidis, et Savisaar ei peaks kohtuprotsessil vastu, sest teda on aastakümneid tabanud hulk avalikke rünnakuid. "Ta on saanud nii palju negatiivset, et kui talle heidetakse veel palju musta pori näkku, siis ei suuda ta seda vastu võtta," arvas Lenk.

Ta imestas, miks kestab Savisaarele tehtav kohtuarstlik ekspertiis 4-8 kuud. Ta küsis, miks ei saaks konsiilium kokku tulla ja ühe päevaga hinnangu ära anda. Ta arvas, et prokuratuur kasutab Savisaare tervise teemat Savisaare ruineerimiseks, sest süüdistusmaterjali tema vastu napib.

Samas arvas Lenk, et Savisaar peaks uuesti saama tegevlinnapeaks ning selle tööga saaks ta hakkama. "Ta võiks rahulikult istuda mõnes büroos ja IT-ajastul rahulikult linna juhtida. Oleme näinud, kui võimekas juht ta on olnud," ütles Lenk.

Lenk ütles, et mõistab, kui Savisaar tahab sügisel kohalikel valimistel kandideerida. "Puht inimlikult mõistan, et ta tahaks kandideerida, poliitika on tema elu, teist elu tal ei ole," ütles Lenk.

Ta ütles, et Savisaare populaarsus on Tallinnas nii suur, et ta võib osaleda valimistel ka toast lahkumata. Näost-näkku kampaaniat saavad tema eest teha ka nooremad toetajad. Ta nõustus, et tervis on Savisaarel tõesti käest minemas, aga eriti nörritas Lenki see, et Savisaar tõrjuti kõrvale keskerakondlaste kätega.

Savisaar avaldas laupäeval teda ravinud arst Jaan Eha eksperthinnangu ta tervisele. Selle kohaselt on Savisaarel lisaks paljudele parandamatutele haigustele ka langenud töövõime ja kognitiivsed võimed. Lenk polnud siiski nõus sellega, et Savisaar pole enam vaimselt sama inimene, kes vanasti.