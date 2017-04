Lembit Antoni auks paigaldati mälestuspink

Täna mälestati Eesti näitlejat, muusikut ja kirjanikku Lembit Antonit ning paigaldati tema nimeline mälestuspink, teatas Pirita linnaosavalitsus.

Mälestamine toimus Tallinna Metsakalmistul ning seejärel Pirita kloostri ees, kuhu paigaldati tema auks mälestuspink. Lembit Anton lahkus 92 aasta vanuses, 30. juunil 2014.

Teda tunti eelkõige näitleja, lavastaja ja laulumehena, kuid viimastel eluaastatel kirjutas ta ka hulganisti raamatuid. Lembit Anton on öelnud, et ta poleks uskunud, et tema elutee nii pikaks kujuneb ja elu talle nõnda huvitavaid tahke näitab.

Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder sõnas, et Lembit Antoni näol oli tegemist silmapaistva kultuuritegelasega, kes elas Pirital ning panustas oma tegemistega ka linnaosa arengusse. „Usun, et see pink on hea koht mõtisklemaks nii kultuuri kui ka elu üle laiemalt,“ lisas Mölder.