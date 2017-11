Leinav tütar: "Eakad ei sure hooldekodudes mitte vanadusse, vaid nälga ja janusse!"

Foto on illustreeriv Foto: Karin Kaljuläte

Abi vajav inimene peab saama abi seal, kus tema abivajadus on ilmne – kodus või selle lähedal, mistõttu on eakate hoolekanne kohaliku omavalitsuse ülesanne. Nende korraldada on ka vajalike teenusekohtade tagamine.