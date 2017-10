Leedu terviseminister: kui eestlastel pole alkoholiprobleeme, siis miks nad sõidavad odava napsu ostmiseks lausa teise riiki?

Tallinnas toimub 30. ja 31. oktoobril rahvusvaheline alkoholipoliitika konverents, kus Euroopa maade poliitikakujundajad ja teadlased arutlevad alkoholipoliitika peamiste piiriüleste küsimuste üle.

Esmaspäevasel arutelul osalesid peale [võõrustava tervise- ja tööminister Jevgeni] Ossinovski teiste hulgas Leedu terviseminister Aurelijus Veryga ja Euroopa Komisjoni rahvatervise üksuse juht John F. Ryan.

Veryga nendib, et väga veider on see, et nii Leedu kui ka Eesti kodanikud väidavad, et neil pole alkoholiprobleeme, kuid sõidavad samas teise riiki, kus ostavad auto ääreni rõõmuvett täis.

„Kui inimesel pole alkoholisõltuvust, siis ta ei sõida napsi ostmiseks teise riiki.“

Verygal on doktorikraad biomeditsiinis ning ta on töötanud ülikoolis tervisepsühholoogia professorina.

Allikas: Õhtuleht