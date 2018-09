Lavastaja Ingo Normet liitus erakonnaga Isamaa. Normet: poliitikasse oleks vaja rohkem huumorit ja vähem närvilisust

"Olen Isamaaga südames liitunud juba mitukümmend aastat tagasi. Olin Peeter Tulviste meeskonnas, kui ta kandideeris presidendiks,“ kommenteeris Ingo Normet Isamaaga liitumist.

Normet rääkis Isamaaga liitumisel, et parlamendist ei tohiks kaduda väärikus. „Isamaa on olnud julge ja riskialdis erakond. Omapoolse uue sloganivariandina pakuksin välja „Isamaa teeb meele rõõmsaks“. Üleüldse leian ma, et poliitikas võiks senisest enam huumorit olla, sest huumor liidab ja aitab pingeid maha võtta. Ülemäärane tõsidus ja närvilisus poliitikas loob ühiskonnas tarbetuid pingeid ja meil ei ole kurjust juurde vaja.”

„Mäletan nostalgiaga aega, mil riigikogus andsid tooni noored riskijulged isamaalased ja teiste hulgas ka kuningriiklased. Minu meelest oli see juba tol aal suurepärane näide noorest demokraatiast. Tahaks nende aegade sundimatut hoogu ja kokkuleppevaimu ka tänapäeval tunda,“ ütles Ingo Normet.

„Rahvuskultuuri teemad on Ingole väga olulised. Eesti keele ja kultuuri eest seisvad inimesed, laiemalt rahvuskultuuri eest seisvad inimesed ning rahvuskultuuri hoidmine ja edasiviimine kuulub Isamaa põhiväärtuste hulka. Tahame, et need väärtused oleksid täna piisavalt kaitstud, mille eest Ingo ja Isamaa viimased 30 aastat seisnud on,“ ütles Helir-Valdor Seeder.