Lauri Leesile on mantlipärija viimaks leitud

Peter Pedak andis mõista, et koolitöö on olnud tema sisemine soov juba aastaid. "Kogu mu senine tegevus – riigitöö, rahvusvaheline suhtlemine, koolitused ja kultuurikorraldus – on olnud kantud mõttest, et kunagi jõuan tagasi kooli," nentis Pedak.

Peter Pedakul on sotsiaalteaduste magistrikraad kultuurikorralduse erialal ning bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga) õigusteaduses. Praegu õpib ta Tallinna Ülikooli magistriõppes hariduse juhtimist. Ta on õppinud Prantsuse lütseumis ning lõpetanud selle 1999. aastal kuldmedaliga. 2004. aastast on Peter Pedak töötanud erinevatel ametikohtadel välisministeeriumis, kus ta praegu juhib rahvusvahelise õiguse bürood.