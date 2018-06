Lauri Leesi: ka gümnaasiumi riigieksamid võiks kaotada!

Pensionile siirduv Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi on rahul haridusminister Mailis Repsi mõttega mitte toetada praegusel kujul põhikooli lõpueksameid ning tema meelest võiks minister samale järeldusele tulla ka gümnaasiumi riigieksamite puhul.

"Ma pole eales neid niinimetatud riigieksameid armastanud, olgu need põhikooli või gümnaasiumi riigieksamid. Nimetatud katsed on algselt õpetajate usaldamatuse põhimõttele üles ehitatud, et "kontrollime ikka üle, kas nad sunnikud õigeid asju parandavad ja ega nad üle- või alahinda," rääkis Leesi Õhtulehes.

Tema on alati seda meelt olnud, et kool otsustab ise, kuidas, kellele ja mille eest ta lõputunnistuse välja kirjutab, sest kool jääb ka edaspidi neid programme ja õppekavu täitma, mis riik on mustvalgel kõigile koolidele kirja pannud.

"Kui minister Mailis Reps on põhikooli lõpetamise suhtes praegu barrikaadidel minu poole üle tulemas, teeb see mulle üksnes heameelt," sõnas Leesi.

Loe refereeritud artikli täisteksti Õhtulehest!