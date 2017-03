Lauri Leesi: "Julgelt paigal seismine, mitte paigalseis, on hea asi."

Prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi ütles ajalehele Saarte Hääl, et ei karda hariduslikku paigal seismist, kui see on eesmärgipärane.

"Võib ka paigal seista. Julgelt paigal seismine, mitte paigalseis, on hea asi. Näiteks nagu see, et Tallinn on suutnud oma eestiaegsed ajaloolised koolid 100% säilitada, on ka väga suur asi. See on lausa titaanlik saavutus," ütles Leesi vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas koolijuht on rahul, et haridusministriks sai taaskord Mailis Reps.

Leesi sõnul võiks kaaluda õpetajate kutsumist väljaspool pealinna asuvatesse koolidesse neile lihtsalt rohkem palka makstes. "Tõenäoliselt peaks metropolist üle 100 km kaugusel paiknevas koolis õpetaja palk olema 25% kõrgem kui pealinna ja Tartu õpetajatel, Narvas lausa 40%," sõnas Leesi.

Koolijuhi sõnul peaks ühtlasi jätma alles ka väga väikeseks kuivanud maakoolid. "Mailis Reps ütles kunagi, et kaaluks algkooli säilitamist ka ühe-kahe õpilase olemasolul. Selles suhtes olen Mailisest vähem range. Ma ei sulgeks algkooli, kui koolis on vähemalt kaks-kolm last," selgitas Leesi.