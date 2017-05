Laupäeval saab külastada Paljassaare reoveepuhastusjaama

Eesoleval laupäeval avab huvilistele uksed Tallinna Vee Paljassaare reoveepuhastusjaam. Ekskursioonid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles ja on kõigile osalejatele tasuta.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatakse Tallinna ja ümberkaudsete valdade reo- ja sademeveed. Keskmiselt puhastatakse Paljassaare puhastis 120 000 m³ reovett ööpäevas, teatas Tallinna Vesi.

Tallinna Vee kommunikatsioonijuhi Eliis Venniku sõnul on koos keskkonnateadlikkuse kasvuga suurenenud ka inimeste huvi tootmisprotsesside vastu. „Avatud uste päevade korraldamine vee- ja reoveepuhastusjaamades on meie jaoks kujunenud juba iga-aastaseks traditsiooniks, sest elanike huvi meie tegevuse vastu on suur. Protsessi oma silmaga nägemine on parim võimalus veenduda, et meie joogivee kvaliteet on tõesti väga hea ja merre juhitav heitvesi puhas ja vastab kehtivatele nõuetele,“ rääkis ta.

Eestikeelsed ekskursioonid toimuvad algusega kell 10, 11, 12 ja 13. Venekeelsed ekskursioonid algavad 10.30, 11.30 ja 12.30. Ekskursioonid kestavad orienteeruvalt ühe tunni ja toimuvad välitingimustes, mistõttu palutakse osalejatel riietuda vastavalt ilmastikule ja kanda mugavaid, kinniseid jalanõusid. Pere kõige pisematele on avatud lasteala.

Külastajate hulk ekskursioonidel on piiratud. Seetõttu palub Tallinna Vesi kõigil huvilistel end eelnevalt registreerida aadressil info@tvesi.ee. Täpsemat infot Paljassaare reoveepuhastusjaama avatud uste päevade kohta leiab kodulehelt www.tallinnavesi.ee. Reoveepuhastusjaam asub Tallinnas, aadressil Paljassaare põik 14.

Paralleelselt Paljassaare reoveepuhastusjaamas toimuvatele avatud uste päevadele, saavad huvilised külastada ka mitmeid teisi reoveepuhasteid üle Eesti. Infot teiste külastusvõimaluste kohta leiab Eesti Vee-ettevõtete Liidu kodulehelt www.evel.ee.