LAUPÄEVAL DELFI TV-s: Tuhanded pardid "rallivad" Kadriorus vähihaigete laste toetuseks

Homme kella 12-15 saab Delfi vahendusel jälgida, kuidas tuhanded heategevuslikud vannipardid pargi kanalis võiduujumist teevad. Korraldajad loodavad, et kokku saab heade inimeste abiga ujuma saata 11 000 parti.

Homme Kadrioru pargis juba neljandat korda toimuval pardirallil on praeguse seisuga omaniku leidnud juba 7000 heategevuslikku parti, tuhanded pardid aga otsivad veel toetajaid.

Eesmärgiks on Kadrioru pargi kanalisse võistlema saata 11 000 nummerdatud parti. „Mul on väga hea meel tõdeda, et juba üle poole partidest saavad heategevusliku ujumisvõistluse nimel soojendusharjutusi ja ettevalmistusi tegema hakata,“ rääkis armastatud näitleja Märt Avandi, kes on ühtlasi ka Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) üks asutajatest. „Vaatemängulise pardiralli abiga koguti möödunud aastal ligi 133 000 eurot, praeguse seisuga on juba kogutud pisut üle 46 000 euro. Meie eesmärgiks on ühiselt koguda raha vähihaigete laste ravimite soetamiseks. Paljud haruldased aga vajalikud ravimid ei ole Haigekassa nimekirjas, ning siin ongi EVLVL peredele appi tulnud,” lisas Märt.

Käesoleva aasta pardiralli on eriline, kuna see korraldatakse koostöös Heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et täita raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Laulja Lenna Kuurmaa, heategevusfondi patroon, kutsub samuti kõiki üles seda väikest heategu tegema. „Unistamine teeb nii suurtele kui ka väikestele palju rõõmu ja me usume Minu Unistuste Päevas, et rõõmsad ja meeleolukad hetked on oluliseks osaks terveks saamise teekonnast. Unistused teevad imet, isegi tuhanded pardid on taaskord teel Kadrioru parki ujumisvõistlusele,“ rääkis Lenna.

Nummerdatud parte on võimalik soetada Pardiralli kodulehel www.pardiralli.ee. Pardi omanikuks saamiseks tuleb klikkida nupul „Osta pardinumber“ ning määrata ja tasuda summa, millega parti sponsoreerida soovitakse. Seejärel kuvatakse annetajale tema pardi võistlusnumber, kusjuures, soovi korral on võimalik soetada ka mitu võistlusparti. Pardi juba ostnud omanikel jääb üle vaid võistlusnumber meelde jätta ja oma pardile või partidele pöialt hoida.

Annetuste kogumise kampaania lõpeb meeleoluka perepäevaga 10. juunil Kadrioru pargis, kus lisaks partide ujumisvõistlusele leiavad põnevat meelelahutust nii suured kui ka väikesed.