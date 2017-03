LAUPÄEVAL DELFI TV-s: TEDxLasnamäel esineb Venemaa tuntuim ajakirjanik Aleksei Venediktov

Delfi TV teeb laupäeval nii eesti- kui ka venekeelse otseülekande TEDxLasnamäe konverentsist, kus astub üles Venemaa tuntuim ajakirjanik, raadiojaama Ehho Moskvõ Aleksei Venediktov.

Venediktov on Ehho Moskvõ saatejuht, peatoimetaja ja kaasomanik. 2017 veebruari seisuga oli ta kõige enam tsiteeritud ajakirjanik Venemaal. Ehho Moskvõs alustas ta 1990. aasta augustis reporterina, jätkas poliitikatoimetajana, asus juhtima uudistetoimetust ning seejärel osutus 1998. aastal valituks peatoimetaja kohale. Samuti on ta ajalooteemalise ajakirja "Diletant" väljaandja.

Piletimüük konverentsile on lõppenud. 1. aprillil aset leidvat sündmust saab jälgida veebilehel Delfi TV vahendusel ja ürituse kodulehel www.tedxlasnamae.org nii eesti kui ka vene keeles.

Sündmus leiab aset Lasnamäe Tervisekeskuses, tühjas teise korruse ruumis, mida peatselt ootab ees ümberehitus.

Rahvusvaheliselt kuulsa TED-konverentsi formaadis toimuva ürituse eesmärk on panna inimesi huvituma erinevatest teemadest ja mõtetest, mida iga esineja peab tutvustama 18-minutilise kõne jooksul. Kõned peavad olema poliitikast, religioonist, kommertsist ja pseudoteadusest vabad ja sisaldama ühe konkreetse idee, mida kõneleja tahab osalejateni viia.

TEDxLasnamäe toimub neljandat korda.

"Vene kogukonnas juhtub harva, kui erinevate elualade esindajad kokku saavad ja enda tegevustest populaarteaduslikult räägivad. Meie eesmärk ongi seda lünka ühiskonnas täita. Ehkki kõnelevad kõik esinejad vene keeles, pole tegemist venelastele suunatud üritusega - kogu kommunikatsioon toimub eesti keeles, samuti pakume kohapeal kvaliteetset sünkroontõlget. Nii et see üritus on neile, kellel uudishimu suur ja kel huvi tutvuda nendega, kes on siinse vene kogukonna tulevased või ka praegused tõelised tegijad," ütles ürituse peakorraldaja Vladimir Svet.