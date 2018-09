Lauluväljakul hakati laulukaart renoveerima, vahetatakse välja puitlaudis ja katteplekk

Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumi koostöös võrdselt rahastatavate tööde lepinguline maksumus on 638 000 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 15. märtsiks 2019 ning kasutusluba peab olema vormistatud hiljemalt 15. aprilliks 2019.

„Nende tööde lõppedes on renoveeritud kogu laululava keskne kompleks - laululava, tuletorn ja raadiotorn,“ ütles Tallinna Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus. „Järgmisel suvel peetakse Tallinnas juubelilaulupidu – 1869. aastal toimunud esimesest laulupeost möödub 150 aastat. Renoveerimistööd olid tarvilised nii ohutuse seisukohalt kui ka selleks, et lauluväljak saaks juubelilaulupidu väärikalt võõrustada.“

Projekteerimistöödele eelnenud laboratoorsed ja tehnoloogilised uuringud viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessori, tehnikadoktor Karl Õigeri juhtimisel, kes pakkus välja ka laudise uue paigalduslahenduse - ristkiht laudis. Analoogse lahendusega on ehitatud Tartu Laululava uus laulukaar, mille üks insener-autoreid oli samuti Karl Õiger. „Trosside ekspertiis näitas, et trossid on üllatavalt heas seisukorras ja hea hoolduse korral ei pruugi lähima 30-40 aasta jooksul nende pärast muretseda,“ ütles Rõõmus.