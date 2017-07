Lauluväljaku lähedal noormeest pussitanud naine võeti vahi alla

Täna võeti vahi alla 21-aastane naine, keda kahtlustatakse 16. juunil Tallinna lauluväljaku lähistel 22-aastase mehe noaga ründamises. Rünnaku tõttu sai mees niivõrd raske tervisekahjustuse, et on jätkuvalt arstide hoole all.

Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikud pidasid 12. juulil Narvas kinni 21-aastase naise, kelle kohus neljapäeval Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla võttis.

Naist kahtlustatakse 16. juunil Tallinna lauluväljaku lähistel 22-aastase mehe noaga ründamises, mille tagajärjel sai mees raske tervisekahjustuse.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Saskia Kase sõnul tegid politseinikud vahetult pärast rünnakut tunnistajate abiga selgeks ründaja, kes oli juba sündmuskohalt lahkunud. "Politseinikud asusid kontrollima naise võimalikke asukohti ning ta peeti kinni sel kolmapäeval Narvas. Kohus rahuldas päev hiljem ehk eile naise vahistamistaotluse," ütles Kask.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul võis juhtunus oma roll olla ka alkoholil. "Me teame, et nii ründaja kui ka ohver olid rünnaku hetkel tugevas alkoholijoobes ning see võis olla üheks põhjuseks, miks mehe ja naise vaheline tüli nii kaugele arenes. Piiritu alkoholi tarbimine ja sellega kaasnev joove mõjutavad inimese käitumist ning sellises seisundis ta ei mõtle ratsionaalselt. Enamasti ongi ründaja või kannatanu tugevas joobes," ütles Kumm.

Kummi sõnul on liigne alkohol märksõna, mis käib kaasas pea igal nädalavahetusel toime pandud raske kuriteoga. Peale selle teeb talituse juhile muret, et peolised võtavad mistahes põhjusel vaba aja veetmiseks kaasa mõne terariista. "Meile antakse järjest rohkem teada juhtumitest, kus inimesed on peole kaasa võtnud mis iganes põhjusel terariista. See ei ole normaalne käitumine. Lõõgastuma ei minda nuga taskus," rääkis Kumm.

Tapmiskatset käsitleva karistusseadustiku paragrahvi järgi alustatud kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ja seda juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.