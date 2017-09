Laulupeo 2-eurose mündi kujunduse valib rahvas laste joonistuste seast, konkurss algas täna!

Eesti Pank annab 2019. aastal välja esimese laulupeo 150. aastapäevale pühendatud 2eurose mündi, mille kujundus selgub laupäeval alanud laste ja noorte joonistuskonkursil.

Mündi kujunduse leidmiseks toimub lastele ja kuni 19-aastastele noortele mõeldud joonistuskonkurss, mis algas 23. septembril ja kestab 22. novembrini. Konkursi korraldab Eesti Pank koos ERRi Lastejaama ning laulu- ja tantsupeo sihtasutusega.



Lõppvooru pääsenud tööde seast valitakse üldvõitja rahvahääletusega internetis ja võidujoonistuse põhjal kujundab Eesti Pank 2-eurose mündi. 2018. aasta kevadel toimuvale rahvahääletusele jõuab kokku kaheksa joonistust.



Eesmärk on leida mündi rahvuslikule küljele kujundus, mis annab edasi laulupeo mõtet ja tähistab ühtlasi üldlaulupeo 150. aastapäeva. 2-eurose mündi ühisküljel on Euroopa kaart koos numbriga 2 ja rahvuslik külg näitab, mis riik on mündi teinud. Joonistada on vaja rahvuslikku külge.

Rahvahääletusel valitakse ka iga vanuserühma võitja, kes saab auhinnaks tahvelarvuti iPad Pro koos joonistuspliiatsiga. Vanuserühmi on neli: koolieelikud kuni 3. klass; 4.–6. klass; 7.–9. klass; gümnaasiumiõpilased või kuni 19-aastased noored.



Konkursi täpsemad tingimusi näeb siit: