Läti kõrge ametnik: kahju, et Eestis on spioonid isegi kapo ridades töötanud, püüame oma luurajad tabada

Läti seimi kaitse-, siseasjade- ja korruptsioonitõrjekomisjoni esimees Ainars Latkovskis ütles Läti veebiväljaandele TVNet.lv, et Läti välismaised luureteenistused üritavad hankida ühe enam luureandmeid kohalike elanike värbamise kohta.

Eestis on tabatud rohkem spioone, kes töötavad Venemaa heaks, kuid Latkovskis leiab, et Lätit madalama tabamiste hulga tõttu pole vaja kritiseerida. "On väga kahju, et Eestis on spioonid isegi kapo ridades töötanud. Ning on julgustav, et Läti teenistused antud spiooni kinni võtsid. On väga oluline, et Läti eriteenistused sama edukalt jätkavad oma tööd".

Eile kirjutas Delfi, et Läti julgeolekupolitsei vahistas spionaažis kahtlustatava. Julgeolekupolitsei alustas kriminaalmenetlust avalikustamisele mittekuuluvate andmete üleandmise ning nende omastamise või kogumise üle välisriikide luureteenistuste ülesandel Läti Vabariigi huvide kahjustamiseks. Juurdluse raames toimusid 19. detsembril mitmetel objektidel läbiotsimised, vahendab Läti Delfi.

Vahistati ka üks kahtlusalune Läti kriminaalseaduse paragrahvi 85 lõige 1 (spionaaž) ja paragrahvi 223 lõige 2 (relva või selle osa valmistamine, remont, säilitamine, kandmine, vedamine, edasiandmine või realiseerimine ilma vastava loata) alusel.

Juurdluse huvides Läti julgeolekupolitsei praegu juurdlust ei kommenteeri ega avalda rohkem üksikasju.