Lasterohked pered saavad alates juulist suuremaid toetusi

Juulist hakkab sotsiaalkindlustusamet kolme- ja enamlapselistele peredele lapsetoetusele lisaks maksma lasterikka pere toetust.

Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, makstakse 300 eurot ning perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse 400 eurot kuus lisaks kehtivale lapsetoetusele. Kahe toetuse peale kokku saab näiteks 3 lapsega pere 1. juulist 500 eurot kuus ja 7 lapsega pere saab igakuiselt 1000 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Merlin Looritsa sõnul uut taotlust lasterikka pere toetuse saamiseks esitada ei ole vaja, sest toetus lisandub perele väljamakstavatele toetustele automaatselt. Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõuniku Merlin Looritsa sõnul on selliseid peresid, kellele toetus automaatselt 7. juulil üle kantakse, on umbes 18 000.

Perehüvitiste eesmärk on lapse kasvatamisega seotud kulude osaline katmine ja seda makstakse vanemale, kes last igapäevaselt kasvatab. "Näiteks peres, kus on kaks last ühisest abielust ja abikaasal on üks laps eelmisest kooselust, siis see vanem, kellele täna maksame lapsetoetust, hakkab saama ka automaatselt lasterikka pere toetust," selgitas Loorits.

Erandiks on olukord, kus laps elab vanemate lahku mineku järgselt võrdselt kahes peres. Sellisel juhul lepivad vanemad kokku, millise pere koosseisus laps on.

Lasterikka pere toetusele on õigus ühel vanemal, eestkostjal või hooldajal, kelle peres kasvab kolm või enamat lapsetoetust saavat last. Toetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni või lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni.