Lasterikkust ja peresid väärtustava valimisliidu nimekirjas kandideerib ka lapsepeksus süüdimõistetud kuue lapse isa, kellelt mitmel korral hooldusõigus ära võetud

Valimisliit Meie Tallinn väärtustab oma platvormi järgi lasterikkust ja peresid. Ometi pürgib nende nimekirjas Põhja-Tallinna ringkonnas volikokku suurpere isa Heiki Treier, kelle kuuest lapsest neli elab hetkel lastekodus. Kaks aastat tagasi karistati teda tingimisi vangistusega, kui jäi süüdi oma lapse rihmaga peksmises.

2011. aastal kirjutas Eesti Päevaleht kuuelapselisest perest, mille viis võsukest viidi päeva pealt vanemate juurest lastekodudesse. Kuues viibis toona veel küll emakõhus, ent mõni kuu hiljem, kui pesamuna oli kõigest kolm päeva ilmavalgust näinud, võeti ka tema. Selle suurpere isa ongi Heiki Treier.

Sotsiaaltöötajate hinnangu kohaselt ei võimaldanud vanemad lastele vajalikul määral meditsiinilist abi ja hindasid ebaadekvaatselt laste vajadusi, mis pärssis laste vaimset ja füüsilist arengut.

Näiteks leidis kodu külastanud sotsiaaltöötaja voodis alasti lamava lapse, kellel olid mitmed põletushaavad. Vanemad aga ei kutsunud arsti, kuna arvasid, et haavad hakkasid juba paranema. Sidemeid ei kasutanud nad seetõttu, et haavad paremini õhku saaksid.

Treier peab aga siiani sotsiaaltöötajate tegevust kiusamiseks. "See on linnavalitsuse korruptsiooni tagajärg. Tänu sellele on see kõik meiega juhtunud. Kodust välja visatud ja puupaljaks varastatud. Ja seda kõike seaduslikult," ütles Treier Delfile. Nüüd kandideerib ta volikokku, et asjad võimu juures korda ajada.

Loe veel

Paar kuud peale laste eraldamist perekonnast otsustas kohus, et lapsed tuleb perest lahus hoida, kuni vanemad endale töö leiavad, peatades vanemate hooldusõigus oma laste üle kaheks aastaks. Treier ütles selle peale, et tema lapsed pandi kaheks aastaks vangi ja kaebas otsuse edasi.

Aasta hiljem, kui laste äravõtmisest oli möödas ligi poolteist aastat, otsustas riigikohus tühistada hooldusõiguse ära võtmise otsused ja saata asja uuesti läbivaatamiseks maakohtusse, et selgitada, milliseid abinõusid tuleks laste huvides kasutada.

Möödus veel kaks aastat ja 2014. aasta novembris võttis maakohus vanematelt hooldusõiguse juba teist korda.

Vahepeal lubati lapsi mõneks ajaks koju, aga see käis etteantud määruse raames ja ajakavade järgi. Vanemate sõnul ei soovinud lapsed toona lastekodusse naasta ja seetõttu tuli neile korduvalt politsei järele saata. Kui lapsed lastekodusse tagasi viidi, nähti nende kehadel rihmaga peksmise jälgi. Laste isa Heiki Treier eitas seda kategooriliselt.

2015. aasta veebruaris mõistis aga Harju Maakohus Heiki Treieri süüdi kehalises väärkohtlemises. Treier ütles Delfile, et teda süüdistatigi lapse löömises ja sai selle eest 8 kuud tingimisi vangistust poolteise aastase katseajaga.

"Nad üritasid mind teha lolliks ja saata hullumajja," kommenteeris Treier kahe aasta tagust otsust. "See on selge lavastus ja vale," ütles Treier. Mees vaidlustas ka selle kohtuotsuse, ent see jäeti rahuldamata.

Praegu on kaks last kodus ja neli lastekodus. Või nagu Treier ütleb - vangis.

Meie Tallinna linnapeakandidaat Maria Kaljuste sõnul valimisliitu igaüks ei pääse. "Me ei võta kõiki oma nimekirja. Neid inimesi, kellele oleme ära öelnud, on ikka kõvasti rohkem kui üks," ütles Kaljuste nimesid paljastamata.

Treieri osas arvab Kaljuste, et tema kordasaadetus on palju erinevaid asjaolusid, mida teised ei tea. "Need asjaolud, mis tegelikult juhtus, on ühelt poolt üht moodi, teiselt poolt teist moodi," jäi ta saladuslikuks.

Et tänane Eesti Päevaleht paljastas ka teise kriminaalkorras karristatud Meie Tallinna kandidaadi Priit Brauni, kes ajakirjanikule sootuks ütles, et ei teagi oma kandideerimisest, arvas Kaljuste, et sellisel kujul erinevaid liikumisi ühendavat valimisliitu edaspidi ei teki.

"Praegusel hetkel on meil erinevate kogukondade esindajad, kes tõid oma inimesed. Sellist liitu, kus mitu liikumist toovad omad inimesed, tõenäoliselt enam ei tule. Edaspidi saab olema üks konkreetne, kus saan ise kõigi eest vastutuse võtta," ütles linnapeakandidaat Kaljuste.