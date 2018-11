Lasterikaste perede liit tegi erakondadele viis ettepanekut perede maine ja heaolu parandamiseks

Teine ettepanek on vanema palk alates kolmandast lapsest, sest lasterikka pere vanema panus peab olema hinnatud kogu ühiskonnas. "Siinkohal tuleb arvesse võtta ka lapserikka vanema üldjuhul väiksemat panust tööturul, mis kahjuks väljendub täna ka tema pensioni suuruses, ehkki lapsi kasvatanud vanema panus riigi demograafilise pildi koloriitsusesse on hindamatu. Samas hindavad meie pered lasterikka pere vanema ravikindlustuse olemasolu kuni noorima lapse kaheksanda eluaastani," seisab pöördumises.

Kolmas ettepanek on, et riiklikud toetused võiksid analoogselt toitjakaotuspensioniga arvestada lapse õpingute jätkumist, sest peretoetuste järsk lõppemine lapse täisealiseks saamisel või kooli lõpetamisel on tänastele lasterikastele peredele tõeline väljakutse. "Just hetkel, mil lasterikas pere saadab oma lapse kõrgharidust omandama, lõppevad lastetoetus, lasterikka pere toetus ja tulumaksu vabastus lapse pealt, ehkki kulud kõrgharidust omandama suunduvale noorele aina kasvavad ning lapsed on perekonnaseaduse mõistes endiselt vanemate ülalpidamisel. Kulud kahekordistuvad, riiklikud toetusmeetmed aga lõppevad," seisab pöördumises.

Neljas ettepanek on, et Kredexi kodutoetus lasterikastele peredele või mõni muu kodu soetamise ja renoveerimise meede peab olema kättesaadav kõigile lasterikastele peredele sõltumata pere sissetulekutest.

Viies ettepanek puudutab kohalike omavalitsuste toetusi ja soodustusi, mis on väga ebaühtlased ning tihtipeale nii-öelda vajaduspõhised, mis ei arvesta lasterikka pere spetsiifikat. "Kahjuks näitab tagasiside peredelt ka tendentsi, et mitmed teenused, toetused ja soodustused on seoses omavalitsuste ühinemisega halvenenud, kuna teenuste, toetuste ja soodustuste ühtlustamisel suures omavalitsuses on liigutud pigem ebasoodsama suunas," seisab pöördumises.

ELPL-i sõnul on tähtis sõnum, et lasterikkale perele mõeldud meetmed käivad ajaga kaasas ning kriisi tekkimisel ei ole need esimesed, mille arvelt kulusid kärbitakse. Negatiivseks näiteks on eelmine majanduskriis, mil kärpe-eelarvete tegemist alustati ennekõike peredele mõeldud soodustuste kaotamisega.