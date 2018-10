Lastekodudest jõuab uutesse peredesse vaid murdosa lastest

Küsimusest, kui palju on tuhatkonnast lapsest seaduse silmis lapsendamiseks vabad, põiklevad ametkonnad kõrvale.

Asendushooldusel lapsi ehk neid, kes ei ela oma peres, on Eestis umbes 2500. See arv on püsinud aastaid muutumatuna. Neist ligi 1400 last on eestkostel. Eestkoste võib tähendada nii sugulaste juures elamist kui ka kohaliku omavalitsuse eestkostet.

Asendskodus ehk lastekodus elab neist tuhatkond.

