Lastekaitse nõukogu kohtub täna esimest korda

Täna koguneb esimest korda sotsiaalministeeriumis lastekaitse nõukogu. Kohtumisel arutatakse lapse õiguste ja heaolu tagamise tervikpilti ning ettepanekuid lastekaitse nõukogu edasiseks tööks.

"Lastekaitse tähendab kõiki laste elu mõjutavaid tegevusi. Lapse õigusi ja heaolu tuleb tagada kodus, lasteaias, koolis, vaba aja tegevustes, tervishoiu- ja kohtusüsteemis ja igas muus keskkonnas, kuhu laps satub," sõnas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Ta lisas, et samas käsitleb iga valdkond last vaid enda vaatenurgast ja nii on lastega seonduvad tegevused sageli killustunud.

"Seades esikohale pea 250 000 lapse huvid, tuleb meil käia võimalikult ühte jalga, et laste õiguste ja heaolu tagamisel ei tekiks kriitilisi lünkasid. Just selle tervikpildi ja ühise juhtimise tagamiseks nähti lastekaitseseaduses ette lastekaitse nõukogu loomine," ütles Iva.

Nõukogu ülesanne on riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine, lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine.

Lastekaitse nõukogu on valitsuskomisjon, mille moodustas tänavu veebruaris Vabariigi Valitsus. Lastekaitse nõukogu loomine nähti ette lastekaitseseaduses.

Nõukogusse kuuluvad Lastekaitse liidu, Eesti linnade liidu, Eesti maaomavalitsuste liidu, Eesti õpilasesinduste liidu ja Eesti noorteühenduste liidu esindajad. Samuti haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub lastekaitsepoliitika koordineerimine.