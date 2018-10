Lastekaitse Liit jagab oma 30 aasta juubeli puhul esmakordselt aumärke

Täna õhtul annab Lastekaitse Liit 30. aastapäeva pidulikul vastuvõtul üle aumärgid üheksale laureaadile.

Liidu tegevjuhi Tõnu Poopuu sõnul on Eesti ühiskond teinud 30 aastaga läbi suure arengu. „Paljud inimesed on andnud oma panuse sellesse, et lastel oleks Eestis hea elada. Täna tunnustame Liidu aumärgiga inimesi, kellel on väärilisi teeneid laste õiguste eest seismisel ning lastekaitsealase tegevuse arendamisel.“

Lastekaitse Liidu aumärgi saajad:

* president Arnold Rüütel – ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise aktiivne toetaja

* Leo Tamm – Lastekaitse Liidu loomise idee ja rahvusvaheliste koostööprojektide algataja ning liidu kauaaegne president

* Ene Tomberg – kauaaegne lastearst, lapsekeskse tervishoiu arendaja ning rahvusvahelise lastekaitsealase koostöö eestvedaja

* Elmar Nurmela - Euroopa lastekaitsetöö võrgustikuga koostöö arendaja, koolivägivalla uuringu algataja ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava raporti koostamise koordineerija

* Toivo Sikk - Lastekaitse Liidu piirkondlike keskuste loomise, hooldusperede toetuseks loodud heategevusprojekti „Märka Last“ ja samanimelise ajakirja väljaandmise algataja

vKatrin Saks – laste lugemishuvi suurendava projekti „Raamat tuleb külla“ algataja, Lastekaitse Liidu koolituskeskuse töö aktiviseerija ning koolituste läbiviija

* Loone Ots - ÜRO lapse õiguste konverentsiooni täiendava raporti koostamise toetaja, rahvusvaheliste koostööprojektide arendaja ja lapse õiguste propageerija avalikkuses

* Alar Tamm – laste kvaliteetse suvepuhkuse eest seisja, Pivarootsi ja Remniku lastelaagrite arendaja ning liidu tegevjuht aastatel 1994-2014

* Alan Davis – ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimise toetaja, Lastekaitse Liidu arengusse panustaja