Lastefond võimaldab liitpuudega tüdrukule annetajate toel erinevaid teraapiaid

Alates juunist saab 7-aastane Hanna-Brita Lastefondi toel lisaks ratsutamisteraapiale ka füsio- ja tegevusteraapiat ning eripedagoogi teenust.

Tallinna tüdruk Hanna-Brita sündis enneaegsena, mille tagajaärjel on ta liitpuudega: tal on lihastoonuse häire koos lihastoonuse langusega ning arengupidurdus. Hanna-Brita ei räägi ega kõnni iseseisvalt. Abistamisel suudab ta jalgadele toetuda ja kõndida.

Oma arengu hoogustamiseks vajab laps erinevaid teraapiaid. Seni on ta kohaliku omavalitsuse ja Lastefondi toel käinud ratsutamisteraapias, mis on talle väga hästi mõjunud.

"Kohtudes Hanna-Brita ja tema emaga saime aru, et kui panustada teatud perioodil ühe lapse arengusse järjepidevalt suuremas mahus, kaasates erinevaid spetsialiste, on võimalik oluliselt tema ja tegelikult kogu pere elukvaliteeti parandada," leidis Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves. "Lastefond saab siinkohal olla toeks ja aidata teenuseid saada rohkem kui riiklikult kompenseeritud maht ette näeb, et oleks tagatud pidev katkematu töö abi vajava lapsega erinevate spetsialistide kaasabil."

Alates juunist asus fond toetama ka tüdruku füsio- ja tegevusteraapiat ning eripedagoogi teenust, mille tulemusena on Hanna-Brital lootus iseseisvalt kõndima hakata. Fondi panus sellesse on ühe aasta jooksul 3303 eurot.