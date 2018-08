Lastefond toetas heade annetajate abil sagedaste öiste epileptiliste hoogudega tüdrukule epilepsia madratsi ostu

Sügisel kooliteed alustava Hele-Liisi epilepsiahood esinevad sageli just öösiti, mil kogu pere magab. Selleks, et laps saaks turvaliselt oma voodis öid veeta ja lapsevanemad saaksid rahulikult päevastest tegemistest puhata, oli üks võimalustest soetada lapsele epilepsia madrats, mis annaks nii tüdrukule kui ka vanematele teadmise, et laps on magades kaitstud.

Lapse raviarst dr Eve Õiglane-Šlik selgitab, et tegemist on seadmega, mille põhimõte on sarnane tänapäevaste nutiasjadega. Nimelt reageerivad madratsiga ühendatud sensorid ebaloomulikule voodi liikumisele ning annavad signaali hoo käigusolekust hooldajale edasi. Raviarsti sõnul ei ole innovaatiline abivahend veel väga levinud, kuid mõnikord võib see osutuda hädavajalikuks. “Võimalik, et saame sellest positiivse kogemuse ja hakkame ka teistele lapsevanematele seda soovitama, kuigi õnneks sagedaste öiste hoogudega patsiente meil väga palju ei ole,” tõi dr Õiglane-Šlik välja.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nentis, et uutele asjadele peab olema avatud ja neid proovima, eriti kui teiste riikide positiivne kogemus seda toetab. “Kui saame muuta ühe suure hooldusvajadusega lapse pere ööune rahulikumaks, siis oleme nende elu muutnud ja see on hindamatu väärtusega,” toob ta välja. “On ju teada, mida teeb järjepidev magamatus ja väsimus ning kui liidame siia veel kaasneva hirmu lapse tervise pärast, siis saame ju aru, et see põletab inimese kiiresti läbi,” selgitab Ilves olukorra tõsidust. Ta kinnitab, et kui vanem on puhanud, siis on tal rohkem jõudu ka oma lapse eest igapäevaselt hoolt kanda, rääkimata sellest, et laps saab kriitilisel hetkel kiiresti abi.

Epilepsia madratsi hind oli 1067 eurot, millest kohalik omavalitsus kattis 667 eurot ning Lastefond heade annetajate toel 400 eurot.