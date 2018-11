Lastefond sai 10 000-eurose annetuse asenduskodude laste toetuseks

Laupäeval. 3. novembril Škoda Laagri autokeskus toimunud triatloniteemalisel rattalaadal andsid mõlemad, nii heategevusjooksude nimisponsor Seve Ehituse AS kui ka IRONMAN Eesti triatlonivõistluste korraldajad fondile üle 5000 euro suuruse annetuse.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein avaldab väga suur tänu Seve Ehitusele ja IRONMAN Eesti meeskonnale, kes on juba kolm aastat juhtinud tähelepanu asenduskodudes elavate laste ja noorte vaimsele tervisele ning kogunud annetusi psühholoogilise nõustamise võimaldamiseks. “Psühholoogiline toetus on äärmiselt oluline, et keeruliste taustadega lapsed saaksid täiskasvanuna paremini hakkama ja ei satuks samasse keerulisse mustrisse, millest nad pärinevad,” toob Hein välja.

“Kogunenud annetusest on psühholoogilise toe võimaldamisel väga suur abi,” kinnitab Hein ning ilmestab, et annetussumma eest saavad Tudulinna asenduskodus kasvavad lapsed ligi kahe aasta jooksul täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge.

Ka uuel, 2019. aasta triatlonihooajal on Seve Ehituse heategevusjooksud IRONMAN 70.3 Otepää triatloni ning IRONMAN Tallinn triatloni programmis. Abi on teretulnud aga aastaringselt ning kõik eraisikud ja organisatsioonid saavad lüüa heategemises kaasa, tehes ülekande SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole. Lisainfo leiab siit.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga.