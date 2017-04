Lastefond kogus ravitoitu vajavatele lastele veidi üle 67 000 euro

Head inimesed ja ettevõtted annetasid TÜK Lastefondile “Üleannetuse” kampaania raames 67 095 eurot, millega fond toetab ravitoitu vajavaid lapsi.

6. veebruarist 10. aprillini oli soovijatel võimalus kampaania veebilehel anda oma panus Eesti kaardi kujutise täitmisse annetustega. Seda võimalust kasutas 2012 eraisikut, asutust ja ettevõtet ning kokku annetati kampaanialehe vahendusel 29 584 eurot. Sellest 28 138 eurot moodustavad ühekordsed annetused ning 1446 eurot püsiannetused.

Kampaania tipnes 11. märtsil igas Eesti maakonnas toimunud perepäevadega, millega koguti veel lisaks 14 034 eurot. Märkimisväärne hulk annetusi – 2382 eurot – tuli veel hiljemgi perepäevast kaubanduskeskustesse jäänud nutiannetuskastidesse.

Samuti panustas suur osa ettevõtteid ja eraisikuid kampaaniaperioodil otse Lastefondi annetuskontodele, sealhulgas ka kampaania suursponsorid Salvest ja 7 Kohvipoissi. Sel teel lisandus veel 21 095 eurot.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar peab kampaaniat igati õnnestunuks ning on kõikidele headele annetajatele väga tänulik. “Oleme suutnud kahe kuuga kaasata suure hulga inimesi ning koguda summa, millega saame aidata ravitoidu ostmisel kahe aasta jooksul 10 last,” sõnab ta.

“Samuti on väga tore, et paljud annetajad otsustasid kampaania käigus hakata Lastefondi püsiannetajateks, mis tähendab, et kui nad jäävad aasta lõpuni fondi toetama, panustavad nad aasta lõpuks veel 13 000 eurot ravitoitu vajavate laste toetuseks,” on Saar rahul.

Loe veel

Kampaania sai teoks tänu loovagentuuridele Neway ja Newton, meediagentuurile Vizeum, suursponsoritele Salvest, 7 Kohvipoissi, Reisiekspert ja Wisemedia ning suurele hulgale teistele heasüdamlikele Eesti ettevõtetele.

Ravitoitu vajavate laste toetuseks saab Lastefondi vahendusel jätkuvalt anda oma panuse fondi kodulehel.