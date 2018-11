Lastefond kogub raskelt haige Tartu tüdruku jaoks vajaliku ravimi ostmiseks annetusi

Oma haiguse ja ravimitest tingitud kõrvaltoimete tõttu on Katerina täna ratastoolis. Ta ootab neerusiirdamist, mis parandaks oluliselt tema elukvaliteeti. Keerulise haiguse kulu tõttu tuleks enne siirdamist alustada ravi Solirisega ja vastavalt ravi vastusele jätkata vajadusel ravi ka pärast siirdamist. Ravi kestust kokku pole praegu kahjuks võimalik prognoosida.

Nefroloog Dr Aili Traat nendib, et Katerina haigusjuhtum on väga keeruline. Lisaks põhihaigusele ja selle tüsistunud kulule on ka kaasuvaid muude elundite kahjustusi. Lapsel on olnud korduvad luumurrud, soolekahjustus ja püsivalt ülikõrged vererõhu väärtused vaatamata rakendatud ravile.

Dr Traat avaldab lootust, et kui laps saab uue töötava neeru, võib tema luude ja vererõhu seis paremaks minna ja tüdruku elukvaliteet oluliselt paraneda. “Katerina puhul on riskid aga väga suured ja kui me otsustame neerusiirdamise kasuks, peame olema kindlad, et ei tekiks olukord, mil keha uue neeru ära tõukab,” räägib ta.

Dr Traadi sõnul on varasema konsiiliumi ühiseks otsuseks, et Soliris on ravim, mis võib lapse ravile kaasa aidata. “Nüüd, mil on selgunud, et lastefondi toel on ravi võimalik, kutsume lähiajal uuesti kokku erinevate erialade arstide konsiiliumi, et arutada, mil moel ravi jätkata ja kuidas planeerida võimalikku neeru siirdamist,“ kinnitab ta.