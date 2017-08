Lastefond ja Tartu Linnavalitsus aitasid liikumispuudega poisil saada vajaliku ortoosi

SA TÜK Lastefond ja Tartu Linnavalitsus aitasid kokku 111 euroga katta liikumispuudega 7-aastasele Svenile vajaliku individuaalse dünaamilise ortoosi omaosaluse summa.

Sven sündis hanikupuuduses ja ajuinfarktiga, mistõttu vajas koheselt intensiivravi. Sünnitrauma tagajärjel on tal tugev mahajäämus arengus ning laps on kõikides toimingutes abistatav ehk ööpäevaringset hooldust vajav. Tänaseks on poisil diagnoositud lisaks ka epilepsia, mille tõttu saab krambivastast ravi.

Sven vajab oma liikumispuude tõttu individuaalset dünaamilist ortoosi, mille täishind on 1115 eurot ning kuigi sellest 90 protsenti on riiklikult kompenseeritud, on kõiki lapse haigusest tulenevaid väljaminekuid arvestades ka 10 protsendilise omaosaluse (111.50 eurot) tasumine pere jaoks keeruline.

Seetõttu tulid perele appi kohalik omavalitsus ja Lastefond: Tartu Linnavalitsus aitab katta omaosalussummast pool ehk 55.75 eurot ning Lastefond ülejäänud poole.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul võib 100 eurot näida väike summa, kuid paljude perede jaoks on see kõiki lapse haigusega seotud kulutusi silmas pidades siiski suur väljaminek. "Sageli vajavad need lapsed väga mitmeid ravimeid ja abivahendeid ning toetused puudega lastele on nii väiksed, et ei kata isegi hädapäraseid kulutusi. Lastefondi poole võib julgelt pöörduda, kui on tarvis abi mõne abivahendi ostmisel," sõnas ta.