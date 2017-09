Lastefond aitab põletustraumaga lapsel saada abivahendeid ja ravimeid, mida haigekassa ei kompenseeri

Pärnumaa poiss Germo elas tänavu mais üle tuleõnnetuse, mil sai II ja III astme põletushaavu.

Haavad on nüüdseks paranenud, kuid poiss vajab taastumiseks abivahendeid ja ravimeid, mida haigekassa ei kompenseeri: armiravi silikoonplaastrite või geeliga ning abivahendeid nagu survekindad ja survemask.

Kuna perel on majanduslikult keeruline kõiki vajaminevaid abivahendeid ise soetada, aitab Lastefond neid selles kuni 1130 euroga.

13-aastane Germo mängis mais koos sõpradega bensiini ja tulemasinaga, mis tõid ettevaatamatusest II ja III astme leekpõletushaavu poisi näo, kaela, õlavarre ja labakäe piirkonda.

Laps viibis ravil Põhja-Eesti Regionaalhaigla plastikakirurgia osakonnas, kus talle teostati näo, labakäte ja vasaku õlavarre plastika.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldas tänu Germo raviarstile, kes võttis ühendust, jagas poisi traagilist lugu ning uuris toetusvõimaluste kohta.

“Sel hetkel oli väga oluline, et poisi traumajärgne ravi saaks jätkuda võimalikult kiiresti, et saavutada parimaid tulemusi,” selgitas Ilves. “Lastefond on paindlik ja toetusotsused langetatakse üsna kiiresti, seega saime perele abikäe ulatada ja Germo taastusravi sai jätkuda.”