Lastefond aitab annetajate toel soetada unehäirega neiule vajalikud abivahendid

Uneaegse hingamishäirega 16-aastane Karolina vajab öösel hingamiseks kallihinnalisi abivahendeid, mis ei ole haigekassa ja sotsiaalkindlustusameti poolt kompenseeritud. Seetõttu tuleb perele appi SA TÜK Lastefond, kes toetab tüdrukule vajalikku ostu 4340 euroga.

Ida-Virumaalt pärit Karolinal diagnoositi imikueas uneaegne hingamishäire, mis tähendab, et magades lõpetab ta hingamise. Haigus on väga harva esinev ja ravimatu, kuid seda on võimalik kontrolli all hoida öise hingamistoetuse kasutamisega.

Esimestel eluaastatel rakendati Karolinale öösiti hingamistoetust maskventilatsiooniga. Kuueaastaselt implanteeriti lapsele vahelihasenärvi elektroodid. Sellest ajast saati on Karolina saanud magamise ajal hingata spetsiaalse aparatuuri abil, mis annab vahelihasenärvile impulsi, mis paneb vahelihase kokku tõmbuma ning mille kaudu toimub hingamine. Selline hingamise toetamise viis on kõige sarnasem normaalsele hingamisele ja võimaldab vältida mitmeid teiste hingamistoetuse viisidega kaasnevaid probleeme.

Lisatarvikutena vajab Karolina antenne signaali ülekandeks stimulaatorilt implanteeritud elektroodidele. Tegemist on elu säilitava seadmega, kus peab kindlasti olema varuks üks kasutamisvalmis täiskomplekt antenne. Lisaks närvistimulatsiooni aparatuurile on Karolinale vajalik ka pulssoksümeeter, millega on võimalik jälgida tema seisundit une ajal ning tuvastada probleeme närvistimulatsiooniga.

Adekvaatse öise hingamistoetuse ja jälgimisega saab Karolina elada normaalset elu. Lisaks Lastefondile tuleb Karolinale vajalike abivahendite ostmisel appi ka kohalik omavalitsus, kes toetab perekonda 500 euroga.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on Karolina puhul abivahendi olemasolu elulise tähtsusega. "Paraku on üle 4000 euro suurune summa enamusele peredest äärmiselt suur väljaminek, mistõttu oleme tänulikud kõigile headele inimestele, kes saavad anda oma panuse Karolina toetamiseks," nentis ta.

Lastefond aitas Karolinat hingamistoetuse aparatuuri tarvikute soetamisega ka 2009. aastal.