Lastefestivalil kokkuvajunud batuutide vahel tuli lapsevanematel omapäi hakkama saada: "Ühtegi instruktorit läheduses polnud!"

Võru lastefestivali sujuvat kulgu takistanud voolukatkestused tekitasid lisaks seiskunud karussellile probleeme ka täispuhutavate batuutide puhul, mis elektrita jäädes koheselt õhust tühjaks vajudes lapsi ehmatasid.

Pühapäeval kahe batuudi kokkuvajumise intsidendi tunnistajaks sattus oma kahe tütrega Indrek Sarapuu, kes mainib, et lössi vajunud batuudid polnud esimene korraldajate poolset puudujääki ilmestav juhtum. „Esimene jama oli juba see, et ostsin tütardele piletid, läksime atraktsioonide juurde ja seal tuli välja, et on vaja hoopis käepaela,“ seletab Indrek. „Alaealised instruktorid ei saanud kuidagi seletamisega hakkama, kus ja mida vahetada. Lõpuks sain ise asja korda aetud.“

Mees mainib, et jõudis lastega läbi käia kaks atraktsiooni, kui kuulis järsku kummalist vihinat. Pilku ümber suunates märkas ta kohe, et kaks batuuti on kokku vajumas, pulbitsedes paanikas kiljuvatest väikestest lastest. Peale oma tütarde päästis Sarapuu veel viis last, kes kokkuvajuvate kummist seinte alt iseseisvalt väljapääsu ei leidnud. „Ühtegi instruktorit läheduses polnud, seega tõstsin ise neid pisipõnne sealt välja,“ meenutab Indrek. „Lapsed kiljusid ja muusika röökis. Läksin ja tõmbasin valjuhääldilt juhtme tagant, et kuulda, kas mõni laps veel lössis batuudi all on. Sain veel selle eest sõimata, et rikun helitehnikat.“

Juhtunu kohta selgitusi nõudev mees sai jutule OÜ Batuudijussi omaniku Jaanus Laanega, kelle seletused polnud Indreku silmis just eriti ammendavad. „Tema jutu point tundus olevat selles, et batuudid ongi sellised, mis kokku kukuvad ja tõi veel paralleeliks näite, et teil kodus läheb ka vool ära,“ sõnab Sarapuu. „Ma omakorda ütlesin vastu, et ma ei osuta kodus ju batuudi rentimise teenust.“

Loe veel

Lisaks ei mõista ta, kuidas saab Jaanus Laane väita, et nende batuudid on 100% ohutud, kuna atraktsioonidel puudub katus. "Vaatasin selle jutu peale ringi ja vähemalt kolmel batuudil oli katus peal," hurjutab Sarapuu.

Mees on pahane ka selle peale, et laupäeval toimunud karusselli-intsidendist polnud korraldajate poole pealt kuulda ei kippu ega kõppu. „Oleks ma sellist infokildu kuulnud, poleks ma pühapäeval oma lastega sinna jalga tõstnudki,“ ütleb Sarapuu. „Olen ka ise massiüritusi korraldanud ja tean, milline see vastutus on. Lasteatraktsioonide puhul on alati nii, et 10 korda mõõda ja alles siis tee.“ Sarapuu avaldab arvamust, et peale laupäevast voolukatkestusest tingitud karussellijuhtumit oleks ta korraldajana atraktsioonide pargi avamata jätnud.